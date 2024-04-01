Сбер увеличит кэшбек для всех клиентов банка

Опубликовано 01 апреля 2024, 16:28
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Сбер увеличит кэшбек для всех клиентов банкаА также отменит уровни лояльности
Клиентам Сбера отменят уровни лояльности бонусной программы и увеличат кэшбек
Сбер меняет программу лояльности СберСпасибо в соответствии с новой стратегией. Теперь клиенты получат больше свободы в выборе условий и бонусов.
Бонусы будут начисляться не только за покупки по картам, но и за использование других услуг банка и его партнёров. Например, за просмотр фильмов, банковские продукты и даже прослушивание музыки.
Покупки у партнёров экосистемы банка будут приносить максимальное количество бонусов, а новые условия станут доступны всем клиентам к лету.