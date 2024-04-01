Сбер увеличит кэшбек для всех клиентов банка

Сбер меняет программу лояльности СберСпасибо в соответствии с новой стратегией. Теперь клиенты получат больше свободы в выборе условий и бонусов.

Бонусы будут начисляться не только за покупки по картам, но и за использование других услуг банка и его партнёров. Например, за просмотр фильмов, банковские продукты и даже прослушивание музыки.

Покупки у партнёров экосистемы банка будут приносить максимальное количество бонусов, а новые условия станут доступны всем клиентам к лету.