Сбер внедрит ИИ специально для МЧС России

Эксперты из ДВФУ и Сбера разработали уникальную модель, которая использует спутниковые снимки для выявления зарождающихся циклонов, а также для диагностики их мощности и траектории движения.

Новая технология была создана при поддержке государственной программы «Приоритет 2030».

Максим Еременко, вице-президент Сбера, подчеркнул важность качественного мониторинга циклонов, особенно для Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он выразил уверенность в том, что данная система поможет минимизировать последствия циклонов для людей и инфраструктуры.

Отметим, что данный шаг является продолжением сотрудничества между Сбером и ДВФУ, которые в 2022 году совместно открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта.