Сбер внедрит свою нейросеть в автомобили россиян

Сотрудники Сбера исследуют возможность сотрудничества с отечественными производителями автомобилей. Они планируют интегрировать свою нейросеть GigaChat в гражданские машины. Эта технология уже используется в бортовых компьютерах автомобилей, таких как Volkswagen, где она предоставляет голосовой интерфейс для управления различными функциями автомобиля.

Андрей Белевцев, старший вице-президент Сбербанка, отметил, что генеративный искусственный интеллект в автомобильной промышленности упрощает взаимодействие водителя с машиной. Он также заявил, что Сбер активно исследует возможность интеграции своего GigaChat в российские автомобили и рассматривает перспективы партнёрства с местными производителями.