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Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2024, 11:54
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Сбер выпустил кроссовки, у которых не развязываются шнурки

Коллекция лимитированная
Сбер специально для ежегодного благотворительного «Зелёного марафона», который в этом году проходит уже в 11-й раз, выпустил лимитированную серию кроссовок для ходьбы и бега на длинные дистанции.
Сбер выпустил кроссовки, у которых не развязываются шнурки
© Ferra

Новинка отличается наличием сверхлегких (4 г) антиразвязывающихся шнурков, что гарантирует комфорт и удобство при длительном использовании.

Дизайнеры SberShop второй год подряд разрабатывают спортивную форму для участников «Зелёного марафона».

В этот раз основное внимание было уделено именно кроссовкам. Они оснащены тонкой и плотной подошвой из пены с соревновательным ресурсом в 1.5 раза выше аналогов, а также карбоновой стелькой.

Кроссовки выполнены в цветах бренда марафона и весят на 30% меньше обычной спортивной обуви, их масса ограничивается 240 г. Для разработки новой модели использовали линейку Konda 700. Продажи стартовали 1 июня 2024 года.

Источник:RB
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Сбер
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#Кроссовки