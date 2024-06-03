Сбер выпустил кроссовки, у которых не развязываются шнурки

Новинка отличается наличием сверхлегких (4 г) антиразвязывающихся шнурков, что гарантирует комфорт и удобство при длительном использовании.

Дизайнеры SberShop второй год подряд разрабатывают спортивную форму для участников «Зелёного марафона».

В этот раз основное внимание было уделено именно кроссовкам. Они оснащены тонкой и плотной подошвой из пены с соревновательным ресурсом в 1.5 раза выше аналогов, а также карбоновой стелькой.

Кроссовки выполнены в цветах бренда марафона и весят на 30% меньше обычной спортивной обуви, их масса ограничивается 240 г. Для разработки новой модели использовали линейку Konda 700. Продажи стартовали 1 июня 2024 года.