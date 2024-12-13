Сбер выпустил Telegram-бота для студентов

Сбер запустил Telegram-бота на базе нейросети GigaChat Max, который станет универсальным помощником для студентов, преподавателей и абитуриентов. По информации компании, бот помогает узнать всё о поступлении, экзаменах, учебных процессах и расписаниях. Преподавателям он может облегчить поиск документов и нужных данных на сайте университета, избавляя от рутины.

Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера, подчеркнул, что бот создан для упрощения взаимодействия с образовательной системой. Благодаря искусственному интеллекту пользователи смогут быстро получать ответы на свои вопросы, экономя время. К проекту уже подключились ведущие вузы, такие как СПбГУ, РАНХиГС, КубГАУ, УлГТУ и другие, охватывая широкий спектр регионов.

Кроме того, GigaChat Max открыт для интеграции через облачный API, что делает его доступным для различных компаний и организаций. Это решение может быть полезным не только в сфере образования, но и в других направлениях, где требуется оперативный доступ к информации и автоматизация рутинных процессов.