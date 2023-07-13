Сбер выпустил улучшенную версию ИИ для создания картинок Kandinsky

Сбер выпустил улучшенную версию ИИ для создания картинок KandinskyЭто гигантский шаг для проекта
Сбер выпустил улучшенную версию своей нейросети Kandinsky 2.2, которая позволяет создавать фотореалистичные изображения на основе текстового описания.
Обновлённая модель позволяет создавать изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон, а также улучшает качество портретов.
Сообщается, что Kandinsky 2.2 был обучен на огромном объёме данных, состоящих из 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем у предыдущей версии.
Особенно интересны новые возможности, появившиеся в свежей версии ИИ. Например, она способна создавать стикерпаки для Telegram, а также изменять отдельные объекты или элементы на изображениях в соответствии с текстовым описанием.
Интересующиеся могут ознакомиться с возможностями Kandinsky 2.2 на различных платформах, таких как FusionBrain.AI, Telegram, ВКонтакте, а также использовать команду "Запусти художника" на умных устройствах Sber и в мобильном приложении Салют.
Напомним, что всего за шесть дней с момента релиза в апреле этого года, предыдущая версия инструмента привлекла 2 млн пользователей.