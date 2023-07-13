Сбер выпустил улучшенную версию ИИ для создания картинок Kandinsky

Обновлённая модель позволяет создавать изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон, а также улучшает качество портретов.

Сообщается, что Kandinsky 2.2 был обучен на огромном объёме данных, состоящих из 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем у предыдущей версии.

Особенно интересны новые возможности, появившиеся в свежей версии ИИ. Например, она способна создавать стикерпаки для Telegram, а также изменять отдельные объекты или элементы на изображениях в соответствии с текстовым описанием.

Интересующиеся могут ознакомиться с возможностями Kandinsky 2.2 на различных платформах, таких как FusionBrain.AI, Telegram, ВКонтакте, а также использовать команду "Запусти художника" на умных устройствах Sber и в мобильном приложении Салют.

Напомним, что всего за шесть дней с момента релиза в апреле этого года, предыдущая версия инструмента привлекла 2 млн пользователей.