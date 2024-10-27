Сбер выпустил улучшенную версию нейросети GigaChat

Сбер представил GigaChat MAX — обновлённого персонального помощника на базе ИИ, который теперь отвечает быстрее, поддерживает многошаговые диалоги и обладает улучшенными знаниями в различных сферах. Пользователи могут опробовать GigaChat MAX через сайт, телеграм-бот и ВКонтакте. Разработчики улучшили структуру ответов и удобство чтения, а также расширили возможности модели, которая теперь лучше обрабатывает и структурирует тексты, генерирует идеи и справляется с математическими задачами, на 25% лучше.

Модель стала настоящим экспертом в области экономики, права, медицины и особенно науки, где GigaChat MAX уверенно отвечает на вопросы по биологии, химии и физике. Также добавлена новая модальность — теперь ИИ распознает и анализирует изображения, текст и даже формулы и графики. Пользователи могут загрузить фото или рисунок, а нейросеть подскажет, что на нём изображено, и поможет разобраться с данными. Кроме того, с помощью модели Kandinsky можно создавать картинки на заданную тему.

В ближайшем будущем GigaChat MAX планируют сделать доступным для бизнеса через облачное API, что позволит решать широкий круг задач, от суммирования отзывов до составления протоколов и обработки таблиц. Вице-президент Сбербанка Андрей Белёвцев считает, что GigaChat MAX даёт новый уровень взаимодействия с ИИ: это не просто собеседник, а настоящий соавтор, помогающий раскрыть потенциал каждого. Удобный и быстрый доступ к функциям, таким как создание поздравлений или предложения заголовков, делает его надёжным помощником для всех россиян.