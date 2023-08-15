Сбер выпустил умные лампы и датчики, работающие без Wi-Fi на полностью российском ПО

Сбер расширяет свои возможности для умного дома. Теперь у клиентов есть доступ к обновлённой Wi-Fi-розетке с защитой от напряжения и новой Zigbee-линейке устройств. Эти устройства работают на российской облачной платформе умного дома Sber, что делает их особенно надёжными и безопасными.

Важная особенность этих новых устройств — создание более комфортных сценариев и возможностей для автоматизации. Теперь датчики умного дома Sber позволяют устройствам автоматически реагировать на изменения в окружающей среде. Это может быть контроль климата, управление освещением или бытовыми приборами. Эти датчики работают совместно с умной кнопкой, датчиками движения, открытия, температуры и влажности, используя протокол Zigbee 3.0.

Сбер акцентирует внимание на простоте управления своими устройствами. Это можно делать через мобильное приложение, в том числе новое веб-приложение, и даже голосовыми командами через ассистента Салют. Вся система ориентирована на то, чтобы сделать жизнь пользователей более удобной и комфортной, автоматизируя многие повседневные задачи.

Стоит отметить, что цены на устройства Sber остаются доступными. Датчики и умные кнопки можно приобрести по рекомендованным ценам, а датчики протокола Zigbee с низким энергопотреблением позволяют им работать долго без замены батареи. Обновлённая Wi-Fi-розетка Sber также обеспечивает безопасность электроприборов и удобство в использовании. Она имеет стильный дизайн, и её можно подключить к другим умным устройствам для создания сценариев автоматизации.

Таким образом, Sber продолжает развивать умный дом, делая его более доступным, надёжным и удобным для пользователей. Новые устройства на базе российской облачной платформы и протокола Zigbee позволяют создать интеллектуальную систему управления домом, которая сделает жизнь проще и комфортнее.