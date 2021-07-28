Сбер выпустил устройство для "тюнинга" умных телевизоров

Наука и технологии
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Сбер выпустил устройство для "тюнинга" умных телевизоровСо встроенными играми и полезными приложениями
В конце мая Сбер представил свой первый «умный» ТВ-медиацентр SberBox Top. Устройство получило камеру со встроенным искусственным интеллектом и интегрированным семейством виртуальных ассистентов Салют.
И вот, как стало известно, девайс поступил в продажу. SberBox Top подключается к телевизору и позволяет совершать видеозвонки, а также участвовать в конференциях до 100 человек. В устройстве есть поддержка игр, предоставляемых сервисом SberPlay. При этом первые 3 месяца, при покупке медиацентра, будут бесплатными.
Помимо этого в SberBox Top есть встроенные фитнес-тренировки, танцевальная игра, онлайн-кинотеатр Okko и т.д.
Купить девайс можно на официальном сайте по цене в 14 990 рублей. Что интересно, доставка по всей России бесплатна. В дальнейшем, с начала августа, устройство также станет доступно и в отделениях СберБанка и сети «М.Видео-Эльдорадо».