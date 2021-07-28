Сбер выпустил устройство для "тюнинга" умных телевизоров

И вот, как стало известно, девайс поступил в продажу. SberBox Top подключается к телевизору и позволяет совершать видеозвонки, а также участвовать в конференциях до 100 человек. В устройстве есть поддержка игр, предоставляемых сервисом SberPlay. При этом первые 3 месяца, при покупке медиацентра, будут бесплатными.

Помимо этого в SberBox Top есть встроенные фитнес-тренировки, танцевальная игра, онлайн-кинотеатр Okko и т.д.