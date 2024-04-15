«Сбер» заместит немецкое ПО для управления бизнесом

Опубликовано 15 апреля 2024, 21:25
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«Сбер» заместит немецкое ПО для управления бизнесомСначала для собственного пользования, но в дальнейшем планируется продажа ПО
«Сбер» создаст собственное ПО для управления бизнесом на замену немецкому SAP
Банк «Сбер» работает над новыми платформами для управления бизнесом, которые заменят решения компании SAP, ушедшей из России. Новые продукты в первую очередь будут использоваться самим банком, но в будущем могут быть доступны и другим компаниям.
Сейчас «Сбер» создаёт собственную ERP-систему, которая станет полноценной альтернативой SAP из Германии. Эти системы нужны для управления основными бизнес-процессами в компаниях.
В рамках замены SAP «Сбер» разрабатывает несколько платформ для управления финансами, закупками, недвижимостью и кадрами. В будущем такие продукты могут стать доступными и для других компаний на рынке.
Источник:РБК
Автор:Николай Шелофастов
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