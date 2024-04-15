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Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 21:25
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«Сбер» заместит немецкое ПО для управления бизнесом

Сначала для собственного пользования, но в дальнейшем планируется продажа ПО
«Сбер» создаст собственное ПО для управления бизнесом на замену немецкому SAP
«Сбер» заместит немецкое ПО для управления бизнесом
© Alexandru Acea

Банк «Сбер» работает над новыми платформами для управления бизнесом, которые заменят решения компании SAP, ушедшей из России. Новые продукты в первую очередь будут использоваться самим банком, но в будущем могут быть доступны и другим компаниям.

Сейчас «Сбер» создаёт собственную ERP-систему, которая станет полноценной альтернативой SAP из Германии. Эти системы нужны для управления основными бизнес-процессами в компаниях.

В рамках замены SAP «Сбер» разрабатывает несколько платформ для управления финансами, закупками, недвижимостью и кадрами. В будущем такие продукты могут стать доступными и для других компаний на рынке.