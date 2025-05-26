Сбер занял первое место по инновациям среди банков

Сбер уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге инновационности банков России, который составил Sk Финтех, Хаб Фонда «Сколково». По словам представителей банка, такой успех связан с тем, что банк активно развивает цифровые решения для бизнеса и создаёт экосистему, где стартапы, корпорации и инвесторы могут вместе работать над новыми проектами. Сбер удерживает лидерство в этом рейтинге с начала 2023 года, и это отражает комплексный подход к внедрению инноваций.

Одним из важных факторов стала поддержка стартапов через международный акселератор Sber500: выпускники программы заключили почти 9500 контрактов и привлекли около 3,7 миллиарда рублей инвестиций. В 2024 году в акселераторе появилось новое направление с GigaChat, ориентированное на развитие генеративного искусственного интеллекта. Кроме того, Сбер развивает молодёжные акселераторы, в которых уже участвовали более 200 тысяч школьников, студентов и молодых учёных. В жюри особо отметили онлайн-хаб SberUnity, который объединяет тысячи стартапов, инвесторов и корпораций, помогая им находить партнёров и запускать совместные проекты.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что успех банка связан не только с внедрением новых технологий внутри компании, но и с созданием внешней экосистемы инноваций. По его словам, банк активно развивает венчурный рынок, поддерживая стартапы на разных стадиях и обучая начинающих инвесторов. Рейтинг учитывал качество цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса, безопасность и доступность финансовых инструментов, а также работу с технологическим сообществом. Всего исследование оценивало банки по 20 критериям, объединённым в пять ключевых направлений.