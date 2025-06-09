Сбер заплатит до 250 тыс. рублей за поиск уязвимостей в «умных» гаджетах

Сбер объявил о запуске программы Sber IoT Bug Bounty на платформе BI. ZONE Bug Bounty. Она открыта для исследователей, готовых проверить безопасность умных колонок, телевизионных приставок и других устройств компании. За обнаружение уязвимостей в этих продуктах можно получить до 250 тысяч рублей, при этом размер награды зависит от степени критичности проблемы.

Программа охватывает несколько популярных моделей, включая SberBoom, SberBox и Sber Portal. В компании отметили, что привлечение независимых экспертов позволит сделать смарт-устройства ещё безопаснее для миллионов пользователей. Программа рассчитана на «белых» хакеров любого уровня, что делает её доступной для широкого круга специалистов.

Для участия достаточно зарегистрироваться на платформе BI. ZONE Bug Bounty и ознакомиться с правилами. Все отчёты будут тщательно изучаться, а участникам важно подробно описывать найденные проблемы. В Сбере надеются, что эта инициатива поможет усилить защиту пользовательских данных и повысить доверие к IoT-решениям компании.