Сбер запустил 15-минутную доставку банковских карт

Этот шаг может стать настоящей революцией в банковской сфере, так как подобной скорости доставки пока не предлагает ни один другой банк.

Осуществлять доставку будут курьеры партнера Сбера — сервиса Самокат. Процесс заказа карты максимально упрощён: клиенту достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн», выбрать опцию «Доставка от 15 минут» при заказе дебетовой СберКарты и указать адрес доставки.

На данный момент новый сервис доступен пользователям Android-устройств с версией «СберБанк Онлайн» 14.16 и выше. География доставки пока ограничена городами Москва, Казань и Уфа.

Однако, учитывая широкое присутствие Самоката в различных регионах, можно ожидать расширения списка городов в ближайшем будущем.