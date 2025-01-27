Сбер запустил оплату проезда в автобусах по геопозиции

Система позволяет пользователям формировать маршрут, отслеживать время прибытия автобуса и сразу оплачивать поездку. Весь процесс осуществляется без взаимодействия с водителем, что значительно ускоряет посадку и движение транспорта, особенно в часы пик.

Запуск этой услуги стал возможен благодаря поддержке Министерства транспорта РФ и совместной работе с Администрацией Костромской области. До конца года планируется запуск такой системы в более чем 20 регионах России.

Как отметил вице-президент — директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин, новая система ускоряет посадку пассажиров на 30%, исключая использование платежных терминалов, что способствует улучшению работы общественного транспорта. В будущем планируется внедрение подобных технологий в других городах России как часть цифровой трансформации транспортной системы.

В свою очередь, Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России, подчеркнул, что такая система делает транспорт более удобным и доступным для пассажиров, а для перевозчиков экономически эффективным. В некоторых российских городах данная технология уже успешно применяется, и количество поездок, совершенных с ее помощью, продолжает расти.