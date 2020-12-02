Сбер запустил сервис для бесплатной постановки диагнозов

Так, для того, чтобы получить список предварительных диагнозов пользователю необходимо перечислить в сервисе все симптомы. Впоследствии искусственный интеллект выдаст три наиболее вероятных диагноза, предложив пользователю обратиться для консультации к врачу удаленно или записаться на прием. По словам представителя Сбера, точность распознавания соответствует 75-91%, что зависит от детальности данных о проявлении болезни.

Известно, что для того, чтобы обучить сервис выявлять диагнозы специалисты поместили в него более четырех млн установленных диагнозов в обезличенном виде. Таким образом в системе находится такое количество диагнозов, которое охватывает порядка 95% всех потенциальных диагнозов россиян при первичном обращении в больницы.