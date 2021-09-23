Сбер запустил в России объёмную рекламу, как в фантастических боевиках

Необычный проект наружной рекламы разместился в деловом квартале Москва-Сити. На 3D-экране будут показываться взаимодействия всем известных мультгероев — Чебурашки и крокодила Гены — с продуктами Сбера: СберМегаМаркетом, Okko, СберЗвуком, SberDevices и другими.

За создание эффекта «объёма» отвечают два LED-дисплея, расположенных друг к другу под углом 90 градусов.