Сбер запустил в России объёмную рекламу, как в фантастических боевиках

Сбер запустил в России объёмную рекламу, как в фантастических боевикахВыглядит по-настоящему впечатляюще и футуристично!
Необычный проект наружной рекламы разместился в деловом квартале Москва-Сити. На 3D-экране будут показываться взаимодействия всем известных мультгероев — Чебурашки и крокодила Гены — с продуктами Сбера: СберМегаМаркетом, Okko, СберЗвуком, SberDevices и другими.
За создание эффекта «объёма» отвечают два LED-дисплея, расположенных друг к другу под углом 90 градусов.
Мы всегда стремимся первыми знакомить людей с новыми решения на пике технологий — это касается и наших продуктов, и нашей рекламы. Поэтому мы рады первыми в России запустить наружную рекламу в 3D-формате, созданную с применением самых современных технологий. Мы уверены, что новый формат будет интересен и расширит воображение наших клиентов, а также покажет возможности нашей экосистемы — в год 180-летия Сбербанка мы стремимся показать широту и пользу сервисов Сбера в повседневной жизни человека.
Отметим, что в самих роликах будут использоваться различные типы графики, в том числе абстрактная «шейповая» и фотореалистичная симуляция (например, воды). Пример такой рекламы можно увидеть ниже: