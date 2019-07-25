Сбербанк берётся за доставку еды

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о стратегическом партнерстве на крупнейших потребительских рынках России — транспорта и еды. Компании планируют создать единый сервис по доставке еды на основе Ситимобила и Delivery Club.

Сбербанк и Mail.ru ожидают, что совместное предприятие станет ведущей российской онлайн-платформой в сфере еды и транспорта. Участие в компании будет распределено между партнерами в соотношении 50 на 50 процентов. Сбербанк и Mail.ru Group планируют инвестировать до 64 млрд рублей в совместное предприятие.

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru. В рамках партнёрства также планируется расширить географию покрытия Delivery Club, ускорить региональную экспансию Ситимобил и усилить его позиции на московском рынке.

Стороны подписали соглашение о намерениях о создании совместного предприятия. Обязывающее соглашение планируется заключить осенью 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления, антимонопольных структур и других регуляторов.