"Сбербанк" купил крупную российскую медиасеть

”Партнерство с Rambler Group позволяет нам сформировать ядро экосистемы в области контента, развлечений и медиа. На его основе мы будем в дальнейшем запускать дополнительные сервисы для наших клиентов, обеспечивая их эксклюзивным контентом, предложениями и сервисами, максимально приближенными к индивидуальным предпочтениям”, — рассказал Лев Хасис, зампредседателя правления “Сбербанка”.

Также было отмечено, что в рамках проведенной сделки “Сбербанк” взял на себя обязательства по инвестированию в капитал Rambler Group средства, направленные на развитие цифровых сервисов и технологических платформ. Также банк стал совладельцем Rambler Group с пакетом акций в 46,5%.