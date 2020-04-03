Наука и технологии
Сегодня 17:14
Сбербанк начал оказывать психологическую помощь россиянам
Для этого банк использует собственный сервис DocDoc
На официальном сайте Сбербанка появилась информация о том, что госбанк начал оказывать психологическую помощь россиянам при помощи собственного сервиса DocDoc.
Так, при звонке на горячую линию, каждый пользователь приложения будет соединен со специалистом call-центра DocDoc. В рамках разговора позвонившему попытаются оказать помощь в виде консультации на тему коронавируса, но строго в рамках той области, которая не требует медицинской квалификации. В случае же необходимости, консультант соединит пользоваться с более квалифицированным психологом.
”В связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции и вынужденной изоляцией, люди не всегда справляются с возрастающим стрессом. DocDoc и платформа акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ решили оказать психологическую поддержку в это непростое время”, — говорится в сообщении Сбербанка.