Сбербанк начал оказывать психологическую помощь россиянам

Так, при звонке на горячую линию, каждый пользователь приложения будет соединен со специалистом call-центра DocDoc. В рамках разговора позвонившему попытаются оказать помощь в виде консультации на тему коронавируса, но строго в рамках той области, которая не требует медицинской квалификации. В случае же необходимости, консультант соединит пользоваться с более квалифицированным психологом.

”В связи с широким распространением различной информации о коронавирусной инфекции и вынужденной изоляцией, люди не всегда справляются с возрастающим стрессом. DocDoc и платформа акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ решили оказать психологическую поддержку в это непростое время”, — говорится в сообщении Сбербанка.