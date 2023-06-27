Сбербанк начал рассылать клиентам уведомления о переносе их биометрии на госресурс

Передача данных осуществляется с согласия пользователя. Клиентам Сбербанка соответствующие сообщения приходят в виде пуш-уведомления или СМС. И если в течение 30 дней после получения уведомления клиент не откажется от передачи своей биометрии из Сбербанка в ЕБС, все данные будут переданы госресурсу. Если же клиент против передачи, Сбербанк удалит данные.

По данным Центра биометрических технологий, из 75 млн биометрических данных, накопленных коммерческими системами, 30 млн хранятся в базе Сбербанка.