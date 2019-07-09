Сбербанк начал выдавать посылки интернет-магазинов

Сбербанк запустил сервис по доставке посылок из интернет-магазинов. Об этом сообщил ресурс «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя платформы Shiptor.

Если ранее Сбербанк предоставлял подобные услуги через совместный проект маркетплейса «Беру» с Яндексом, то теперь партнёром «Сберлогистики» выступает платформа Shiptor.

Пока забрать посылки с товаром покупатели смогут в трех столичных отделениях Сбербанка, специально отобранных для тестирования. По предварительным оценкам, доставка будет занимать один-два дня.

Пресс-служба Сбербанка проект подтвердила: «После подведения итогов пилотного проекта, в августе будет принято решение о тиражировании проекта в регионах». Также отмечается, что выбор Shiptor в качестве партнера обусловлен необходимой инфраструктурой и программным обеспечением у платформы.