"Сбербанк" нарушил сроки подключения к системе платежей по QR-кодам

По словам главы “Сбербанка” Германа Грефа, компания уже начала процесс подключения, но при этом данная технология требует огромного числа различных доработок. При этом важно отметить, что Центробанк неоднократно выступал с заявления, согласно которым обязал самые значимые банки страны подключиться к системе быстрых платежей до 1 сентября текущего года. Правда, затем ведомство перенесло сроки на месяц. Что же касательно банков, имеющих универсальную лицензию, то они должны будут подключиться к системе по оплате через QR-коды через год, до 1 октября 2020 года.

Банки, не успевшие своевременно подключиться к новой системе, будут оштрафованы, рассказал представитель Центробанка во время беседы РБК. Ведомство отдельно отметило, что подключение не должно вызвать каких-то заметных затруднений, так как работающие с системой банки потратили на это от двух до четырех месяцев.