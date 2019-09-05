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"Сбербанк" нарушил сроки подключения к системе платежей по QR-кодам

Глава компании заявил, что система требует доработок
“Сбербанк” официально заявил о своей неготовности своевременно подключиться к системе быстрых платежей Центрального Банка России. Напомним, что чуть ранее компания выступала категорически против нововведения, но при этом все равно была обязана реализовать требование Центробанка до 1 октября 2019 года.

По словам главы “Сбербанка” Германа Грефа, компания уже начала процесс подключения, но при этом данная технология требует огромного числа различных доработок. При этом важно отметить, что Центробанк неоднократно выступал с заявления, согласно которым обязал самые значимые банки страны подключиться к системе быстрых платежей до 1 сентября текущего года. Правда, затем ведомство перенесло сроки на месяц. Что же касательно банков, имеющих универсальную лицензию, то они должны будут подключиться к системе по оплате через QR-коды через год, до 1 октября 2020 года.

Банки, не успевшие своевременно подключиться к новой системе, будут оштрафованы, рассказал представитель Центробанка во время беседы РБК. Ведомство отдельно отметило, что подключение не должно вызвать каких-то заметных затруднений, так как работающие с системой банки потратили на это от двух до четырех месяцев.

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