Сбербанк научился вычислять местоположение финансовых мошенников

Судя по данным, опубликованным Роспатентом, российский банк разработал специальную технологию, призванную определять местоположения участников транзакции, основываясь на используемых ими IP-адресов. Для более успешного определения местоположения, технология занимается формированием специальных кластеров, которые в свою очередь указывают геопозицию устройства и точную территориальную принадлежность IP-адресов клиентов. В дальнейшем программа, созданная разработчиками Сбербанка, занимается глубоким анализом "добросовестности" связки геопозиция и IP-адреса.

”За счет данных, полученных в ходе ее применения, мы смогли повысить эффективность фрод-мониторинга и еще лучше защитить наших клиентов”, — рассказал представитель Сбербанка.