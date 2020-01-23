Сбербанк обвинил смартфоны в развитии цифрового аутизма

”Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления iPhone, в 2007 году, экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу - уже менее 2 часов. И, как вы понимаете, эта тенденция дальше только усиливалась. В результате то, что мы имеем сейчас, - это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма”, - поделился Курпатов.

Представитель Сбербанка отметил, что для цифрового аутизма характерно погружение в смартфон, избегание людьми длительного психологического контакта, а также отсутствие интереса внутренним миром людей. Курпатов предупредил, что проведение в смартфоне более 2,5 часов в день может негативно сказаться на психике человека, повышая показатели депрессивных мыслей, а также склонностей к суициду.