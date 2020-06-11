Сбербанк объявил о покупке популярного сервиса 2ГИС

Судя по опубликованным данным, доля Сбербанка в приобретенной ею компании составит 72%, в то время как 25% “отойдут” основателям и менеджменту сервиса. В свою очередь такие инвестиционные фонды как Baring Vostok и RTP Global вовсе выйдут из капитала 2ГИС. На данный момент стоимость 100% долей картографического сервиса оценивается в 14,3 млрд рублей.

Также представители банка сообщили, что в совет директоров 2ГИС войдут как представители Сбербанка, так и основатели сервиса. Процедура закрытия сделки должна состояться до конца 3 квартала 2020 года, а именно после того, как покупку согласует Федеральная антимонопольная служба.