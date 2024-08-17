«СберБанк Онлайн» обновил варианты входа в веб-версии

С 16 августа 2024 года пользователи веб-версии приложения «СберБанк Онлайн» получили новый способ входа — пятизначный цифровой код. Теперь клиентам «Сбера» доступны четыре варианта: вход через логин и пароль, телефон, номер карты или новый пятизначный код.

По информации от «Сбера», код будет работать только в тех браузерах, где он был настроен. При этом код будет единым для всех браузеров, если его изменить в одном из них, он автоматически обновится в остальных.

Чтобы активировать вход по пятизначному коду, нужно сначала войти в веб-версию приложения привычным способом. После этого можно настроить код для удобного входа. Для этого потребуется действующая карта «Сбера» и смартфон для получения СМС-кода.