Сбербанк поможет найти работу людям с инвалидностью

”Мы хотим сделать вместе с нашими партнерами сервис по предложению работы, потому что работа - очень важный аспект для клиентов с инвалидностью. И мы хотим вместе с партнерами сделать сервис, где мы могли бы показывать подходящие вакансии, и таким образом помочь трудоустроиться”, — рассказала Алтухова в разговоре с журналистами.

Также она отметила, что по планам Сбербанка, новый сервис должен будет запуститься уже в 2020 году. Помимо этого представитель компании рассказала о том, что на сегодняшний день около 45% отделений банка оборудованы всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли без препятствий получать доступ к необходимым им услугам.