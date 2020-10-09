Сбербанк предсказал пик заболеваемости COVID-19 в России на ноябрь 2020 года

Эксперты банка, работающие с данными, разработали четыре сценария, каждый из которых так или иначе приводит к пику пандемии 8 ноября, сообщается на сайте проекта Sberindex. Отличаться в данном случае будет лишь числе заболевших COVID-19 на момент наступления пика.

Так, если россияне все же будут соблюдать все меры предосторожности, то 8 ноября из-за инфекции заболеют “всего лишь” 16.8 тыс человек, в то время как при обыденном поведении число заболевших в день может достигнуть 23.3 тыс человек! Остальные два сценария, это когда люди все же иногда нарушают правила и нарушают их часто: в таком случае число заболевших COVID-19 8 ноября составит 17.6 и 21.9 тыс человек соответственно.