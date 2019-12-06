Сбербанк рассказал о самых популярных способах кражи денег с карты

Так, мошенник сперва представляется сотрудником службы безопасности банка, после чего рассказывает о факте выявления подозрительной операции по счету клиента. Далее мошенник просит назвать полные данные карты, в том числе и код безопасности на оборотной стороне, а также код, который пришел с последним СМС-сообщением от банка, либо пароль от системы "Сбербанк онлайн". В качестве причины, по которой мошеннику необходимо получить все эти данные, чаще всего он называет “защиту” денег клиента банка.

”Для убедительности мошенник может сказать, что включает программу-робот, что только роботизированной системе можно сообщать данные. Кроме того, может предложить перевести деньги на "защищенный счет" персонального менеджера”, — рассказали представители Сбербанка.