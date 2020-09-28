Сбербанк разрешил оплачивать подписку на музыку бонусами "Спасибо"

Обновленные “СберСпасибо” можно использовать для оплаты как 1 месяца, так и полного года подписки на собственный музыкальный сервис компании:

1 месяц подписки – в обмен на 169 бонусов

3 месяца подписки – в обмен на 507 бонусов

6 месяцев подписки – в обмен на 809 бонусов

12 месяцев подписки – в обмен на 1 450 бонусов

Стоит отметить, пока что акция носит временный характер — закончится она 21 сентября 2021 года. Для того, чтобы подключить возможность оплачивать “СберЗвук” бонусами “СберСпасибо”, необходимо списать последние в обмен на купон. Делается это в мобильном приложении кэшбек-сервиса либо на его официальном сайте.