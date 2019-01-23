Сбербанк снизит комиссию за внутрибанковские переводы

Сбербанк планирует постепенно снизить комиссию за внутрибанковские переводы денег физлицами, а в конце концов комиссия будет отменена. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Греф заявил: «Мы будем вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. Мы в начале прошлого года приняли решение о постепенном снижении до полной отмены». Он уточнил, что просто «взять и отменить» комиссию для Сбербанка было бы тяжело, это достаточно значимый шаг и большая сумма.

Напомним, в середине января Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц и признали недопустимой комиссию для внутрибанковских переводов, на которые часто жалуются пользователи. При этом ведомства признали Сбербанк монополистом в области подобных переводов — на его долю приходится 94% всех переводов со счетов и карт через сайты и мобильные приложения.

По результатам своего анализа ведомства предложили правительству законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.