"Сбербанк" тестирует доставку продуктов

По имеющимся данным, проверка работоспобности доставки еды будет длиться на протяжении месяца, после чего “Сбербанк” сделает выводы о надобности подобного решения на рынке. По словам представителей банка, на данный момент планируется, что работать сервис будет без наценок, то есть цены будут точно такими же, как в магазине. Что касательно времени доставки, то оно составит около двух часов. Уже известно, что первым партнером банка станет сеть магазинов Metro Cash&Carry.

В “Сбербанке” сделали отдельный акцент на том, что рынок онлайн торговли продуктами является одним из самых приоритетных для компании. По словам представителей банка, в ближайшие годы “Сбербанк” планирует превратиться из обыкновенного банка в полноценную ИТ-компанию.