Сбербанк ввел новый способ входа на сторонних сайтах при помощи Сбербанк Онлайн

На данный момент таким образом можно войти на сайты таких проектов как “Спасибо” от самого Сбербанка, Рамблер, ДомКлик, а также многие другие. Что интересно, количество подобных партнерских проектов и сайтов постоянно растет.

”Когда речь идет о доступе к различным ресурсам, вопрос безопасности и сохранности персональных данных является определяющим. Чтобы наши клиенты не испытывали сложностей, пытаясь запомнить многочисленные логины и пароли к разным сайтам, мы ввели вход по QR-коду для Сбербанк ID”, — рассказала заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова.