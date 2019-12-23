Наука и технологии
Сегодня 06:28
Сбербанк ввел новый способ входа на сторонних сайтах при помощи Сбербанк Онлайн
Для этого будет достаточно отсканировать QR-код на сайте
Как стало известно, Сбербанк запустил новый метод входа на сторонние сайты при помощи собственного Сбербанк ID. Теперь пользователю для авторизации на сайте партнеров достаточно лишь запустить сканер QR-кодов в приложении “Сбербанк Онлайн”, после чего навести камеру смартфона на QR-код на сайте и подтвердить вход.
На данный момент таким образом можно войти на сайты таких проектов как “Спасибо” от самого Сбербанка, Рамблер, ДомКлик, а также многие другие. Что интересно, количество подобных партнерских проектов и сайтов постоянно растет.
”Когда речь идет о доступе к различным ресурсам, вопрос безопасности и сохранности персональных данных является определяющим. Чтобы наши клиенты не испытывали сложностей, пытаясь запомнить многочисленные логины и пароли к разным сайтам, мы ввели вход по QR-коду для Сбербанк ID”, — рассказала заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова.