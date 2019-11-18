Сбербанк высказался о банковской карте Apple

”Это еще одна кредитная карта. Да, она хорошо принята рынком, и я рад, что это произошло. Но это все еще всего лишь еще одна кредитная карта”, — заявил Рафаловский на мероприятии CNBC в Китае.

Чтобы не быть голословным, вице-президент Сбербанка вполне открыто предложил кому-нибудь из зала привести ему в пример какую-либо великую инновацию в сфере потребительского банкинга, случившуюся за последнее время. Также он заявил, что по его мнению, финансовые учреждения должны активно сосредотачиваться на области пересечения финансовых и нефинансовых услуг.