Наука и технологии
Сегодня 18:37
Сбербанк высказался о банковской карте Apple
По мнению представителя компании, в ней нет ничего удивительного
В рамках выступления на мероприятии East Tech West в Китае исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский высказал свое мнение, касательно недавно запущенного продукта Apple — Apple Card. По словам представителя банка, продукт интересный, но все еще является обыкновенной кредитной картой.
”Это еще одна кредитная карта. Да, она хорошо принята рынком, и я рад, что это произошло. Но это все еще всего лишь еще одна кредитная карта”, — заявил Рафаловский на мероприятии CNBC в Китае.
Чтобы не быть голословным, вице-президент Сбербанка вполне открыто предложил кому-нибудь из зала привести ему в пример какую-либо великую инновацию в сфере потребительского банкинга, случившуюся за последнее время. Также он заявил, что по его мнению, финансовые учреждения должны активно сосредотачиваться на области пересечения финансовых и нефинансовых услуг.