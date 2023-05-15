Сбербанк заблокировал множество мошеннических писем, направленных сотрудникам якобы от военкоматов

Таким же образом мошенники попытались атаковать сотрудников Сбербанка: системы безопасности организации заблокировали множество фишинговых электронных писем, направленных сотрудникам якобы от военкоматов. В письмах содержался вредоносный файл под названием «мобилизационное предписание».

В письмах шла речь об обязанности адресата явиться в военкомат якобы для уточнения персональных данных. Но, как предупредил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, военкоматы не занимаются рассылкой официальных уведомлений по электронной почте.