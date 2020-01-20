Сбербанк займется разработкой аналога советского самолета "Кукурузник"

”На встрече с главой Республики Бурятия мы подробно обсудили технопарк для строительства новой линейки малой гражданской авиации в России – самолета "Байкал", и высказали намерение поучаствовать в финансировании развития его инфраструктуры. Рассчитываем, что Сбербанк будет финансовым оператором нового авиакластера маломощной авиации в России”, — рассказал господин Ведяхин.

Напомним, что о создании нового регионального самолета было объявлено еще в августе 2019 года — тогда Минпромторг рассказал о том, что новое устройство будет вмещать в себя от 9 до 14 человек и выступит заменой легендарному, но все же уже устаревшему "Кукурузнику".