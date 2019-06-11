Сбербанк разрешил банкоматам выдавать наличные по SMS

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса – переводов любому человеку с получением в банкомате наличными.

Отправить деньги можно в любой момент с помощью «Сбербанка Онлайн», а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка.

Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из SMS.

Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем, сервис станет доступен всем клиентам в «Сбербанка Онлайн».