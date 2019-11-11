Сбербанк запустил в России онлайн-покупку продуктов

Так, пользоваться “СберМаркетом” смогут жители Москвы и 16 городов Московской области. Кроме того, сервис доступен также в 14 городах, в числе которых Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Воронеж, Ростове-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Уфа и Челябинск. На данный момент сервис доступен для скачивания на платформах App Store и Google Play.

”Надеемся, что сервисы “СберМаркета” станут популярными и востребованными, а сам "СберМаркет" сумеет войти в число флагманов рынка с узнаваемым брендом, обеспечив широкий ассортимент товаров из разных магазинов, быструю доставку и доступные цены”, - поделился Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка.