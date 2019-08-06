Сбербанк запустит конкурента Apple Music

Представители Zvooq пока не комментируют слухи о сотрудничестве со “Сбербанком”. Однако источник утверждает о том, что уже сейчас известно о намерении банка сотрудничать с компанией по модели White Label. Ее суть будет заключаться в том, что Zvooq предоставит свою музыкальную библиотеку, возьмет на себя техническую и юридическую поддержки, а “Сбербанк” займется развитием сервиса под собственным брендом.

“Сделка с Rambler Group обеспечит сильные позиции в индустрии медиа и развлечений для экосистемы “Сбербанка”. Логично, что мы думаем над развитием продуктовой линейки, но о конкретных продуктах и направлениях пока рано говорить”, — рассказал представитель “Сбербанка”.