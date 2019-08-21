“Сбербанк” запустит сервис по проверке соцсетей кандидатов на работу за деньги

Банк отдельно отметил, что проверять кандидата будут только при его же согласии. За 10 минут “Сбербанк” обещает дать на руки работодателю информация о том, действителен ли паспорт или временное удостоверение кандидата, а также есть ли у него какие-либо проблемы с законом, штрафы или задолженности.

Также новый сервис включает три типа проверок: базовая, комплексная и проверка водителя. Каждый тип проверки отличается друг от друга и в зависимости от того, какой тип компания выберет, в ней будет 13 до 21 различных параметра. По словам “Сбербанка”, стоимость услуг нового сервиса достаточно символическая — так, базовая проверка обойдется заказчику в 490 рублей, а комплексная — в 990 рублей.