Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер»

По данным источника, банк Сбербанк планирует развить экосистему своих сервисов за пределы финансовых услуг. Одним из приоритетов стратегии Сбербанка к 2020 году стало именно построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента.

Руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Марк Завадский пояснил: «Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще он обращается именно к нам. В целом мы хотим от позиции посредника перейти к позиции провайдера конечных услуг. И стать для клиентов экосистемой первого выбора».