Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер». Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на базу данных СПАРК. Ранее госбанк купил домен sber.ru.
Также банк зарегистрировал десятки связанных с ним товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот». Последнее — это название чат-бота банка в соцсетях.
По данным источника, банк Сбербанк планирует развить экосистему своих сервисов за пределы финансовых услуг. Одним из приоритетов стратегии Сбербанка к 2020 году стало именно построение экосистемы, охватывающей как можно больше сфер жизни клиента.
Руководитель дирекции по развитию экосистемы Сбербанка Марк Завадский пояснил: «Чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще он обращается именно к нам. В целом мы хотим от позиции посредника перейти к позиции провайдера конечных услуг. И стать для клиентов экосистемой первого выбора».