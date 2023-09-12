Сбербанк защитит своих клиентов от мошенников

Сбербанк готовится к борьбе с мошенниками, активно использующими мессенджеры для своих коварных планов. Зампред правления банка, Станислав Кузнецов, объявил о запуске нового продукта, созданного для защиты клиентов от атак. Этот продукт будет доступен в ближайшие недели.

Мошенники стали все более изобретательными, отправляя поддельные сообщения через мессенджеры, притворяясь, будто это официальные опросы или голосования. Если пользователь следует инструкциям, его устройство может быть заражено вредоносным вирусом, который передаёт злоумышленникам личную информацию. Данную информацию мошенники могут использовать для вымогательства и других незаконных целей.

Станислав Кузнецов подчеркнул, что такой вид мошенничества активно развивается в настоящее время, и Сбербанк решительно действует, чтобы защитить своих клиентов от этой угрозы.