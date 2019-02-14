Сбербанк заведёт себе СберКусю

Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака «СберКуся» в Роспатент. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент товарный знак находится на стадии формальной экспертизы. По словам представителей Сбербанка, СберКуся - один из персонажей кредитной организации.

В банке отметили: «Мы подали товарный знак "СберКуся" на регистрацию и ожидаем решение регистратора. СберКуся - это один из персонажей Сбербанка (кот) в совместном проекте с социальной сетью Вконтакте». СберКуся будет также использован «для различных активностей» вне соцсети.

В декабре Сбербанк запустил чат-бота по имени СберКот во ВКонтакте для помощи в разных финансовых вопросах.