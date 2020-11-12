Наука и технологии
Сегодня 10:07
Подписку СберПрайм со сниженной ценой на мобильную связь и доступом к фильмам и музыке отдают со скидкой 75%
Самая выгодная подписка в 2020 году
В честь своего дня рождения СБЕР проводит уже традиционный «Зеленый день». В рамках акции компания отдает подписку СберПрайм со сниженной ценой на мобильную связь, а также доступом к лицензионным фильмам и музыке со скидкой 75% и сроком действия 2 года.
Напомним, в состав СберПрайм (открыть сайт со скидкой) входят:
- Доступ к фильмам и сериалам в онлайн-кинотеатре Okko
- Доступ к миллионам музыкальных треков в сервисе СберЗвук,
- Скидка 15% на мобильную связь
- Бесплатная доставка продуктов на дом из супермаркетов и гипермаркетов в сервисе СберМаркет
- Скидка 10% на все поездки в такси Ситимобил
- Скидка 10% на доставку вDelivery Club
- 30 ГБ облачного хранилища СберДиск
- Скидка 7% на заказ продуктов в сервисе Самокат
- а также бесплатная доставка лекарств и косметики в новом проекте СберЕАптека.
В рамках акции всё это теперь доступно не за 3980 рублей на два года, а всего за 999 рублей.