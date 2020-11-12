Подписку СберПрайм со сниженной ценой на мобильную связь и доступом к фильмам и музыке отдают со скидкой 75%

В честь своего дня рождения СБЕР проводит уже традиционный «Зеленый день». В рамках акции компания отдает подписку СберПрайм со сниженной ценой на мобильную связь, а также доступом к лицензионным фильмам и музыке со скидкой 75% и сроком действия 2 года.