Сбой в работе соцсетей назвали самым крупным в истории

По данным сервиса Downdetector(https://www.speedtest.net/insights/blog/massive-facebook-instagram-whatsapp-outage-october-2021/, за то время, что были недоступны сервисы Facebook, пользователи успели подать 10,6 млн жалоб. География сообщений о проблемах получилась обширной. В США было зарегистрировано 1,7 млн пользователей, в Германии — 1,3 млн. Также в пятёрке оказались Нидерланды (915 тыс), Великобритания (789 тыс) и Италия (400 тыс).

Важно понимать, что с проблемой столкнулись и жители России. Но их количество, на общем фоне, оказалось незначительным.

Отметим, что помимо «троицы Facebook», с менее серьёзными проблемами столкнулись и прочие сервисы. В том числе китайский TikTok, американский Amazon и даже российский Telegram.