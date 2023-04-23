Сбой в Яндекс.Маркете: сервис случайно разослал персональные данные пользователей и чужие коды заказов

Сбой в Яндекс.Маркете: сервис случайно разослал персональные данные пользователей и чужие коды заказовИзвестно как минимум о нескольких таких случаях
Пользователь Яндекс.Маркета пожаловался на то, что он уже на протяжении нескольких месяцев получает уведомления о заказах, адресованных другому человеку.
В уведомлениях содержатся персональные данные, информация об оплате и коды для получения товаров в пункте выдачи.
Обратившись в службу поддержки Яндекс.Маркета, автор поста получил рекомендации по усилению безопасности своего аккаунта и информацию о том, что, вероятно, другой пользователь сервиса ошибся при указании адреса электронной почты.
При этом написавший оригинальный пост пользователь неоднократно обращался к Яндексу с просьбой разобраться в ситуации, но проблема так и не была решена. Уведомления о заказах продолжают приходить, а Яндекс утверждает, что не может удалить неверно указанную почту и переводит стрелки на покупателя.