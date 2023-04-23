Сбой в Яндекс.Маркете: сервис случайно разослал персональные данные пользователей и чужие коды заказов

При этом написавший оригинальный пост пользователь неоднократно обращался к Яндексу с просьбой разобраться в ситуации, но проблема так и не была решена. Уведомления о заказах продолжают приходить, а Яндекс утверждает, что не может удалить неверно указанную почту и переводит стрелки на покупателя.