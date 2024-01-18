Сбор политических очков: Трамп пообещал не допустить появление цифрового доллара

Трамп заверил аудиторию, что CBDC — посягательство на свободу граждан, в том числе финансовую, со стороны федерального правительства Штатов. Потенциальным избирателям Трамп пообещал, что защитит «американцев от правительственной тирании».

Когда люди начали аплодировать, сопровождая слова Трампа овациями, он сказал, что в Нью-Гэмпшире живут умные люди. Трамп объяснил свою позицию по цифровому доллару и обещания защитить граждан от его создания тем, что такая валюта ведёт к тотальному контролю над деньгами людей.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создание цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они пропали», — заявил Трамп в ходе предвыборного выступления.