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Наука и технологии
14:27, 18 января 2024
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Сбор политических очков: Трамп пообещал не допустить появление цифрового доллара

Он пообещал защитить людей от «правительственной тирании»
В ходе предвыборных поездок по США 17 января бывший президент США Дональд Трамп, выступая в городе Портсмут, штат штат Нью-Гэмпшир, заявил о том, что «никогда не допустит» появления цифрового доллара Федеральной резервной системы США (CBDC).
Сбор политических очков: Трамп пообещал не допустить появление цифрового доллара

© Ferra.ru

Трамп заверил аудиторию, что CBDC — посягательство на свободу граждан, в том числе финансовую, со стороны федерального правительства Штатов. Потенциальным избирателям Трамп пообещал, что защитит «американцев от правительственной тирании».

Когда люди начали аплодировать, сопровождая слова Трампа овациями, он сказал, что в Нью-Гэмпшире живут умные люди. Трамп объяснил свою позицию по цифровому доллару и обещания защитить граждан от его создания тем, что такая валюта ведёт к тотальному контролю над деньгами людей.

«Как ваш президент, я никогда не допущу создание цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они пропали», — заявил Трамп в ходе предвыборного выступления.

Источник:Bloomberg
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Трамп
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#доллар
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#сша
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