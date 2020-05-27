Сборка первого бомбардировщика-"невидимки" началась в России

Согласно официальным данным, сборкой “изделия 80” занимается компания “Объединенная авиастроительная корпорация”.

”Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединённой авиастроительный корпорации, разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов”, — рассказали источники, приближенные к оборонно-промышленному комплексу.

По данным информационного агентства ТАСС, первый образец новейшего бомбардировщика будет готов уже к 2021 году. Что же до первого полноценного полета нового самолета, то он запланирован на 2025 год.

Напомним, что судя по имеющимся данным, планируется, что новейший бомбардировщик должен будет заменить в воздушно-космических силах России сразу три типа боевых самолета: Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС. Помимо стратегического бомбардировщика, новый летательный аппарат также выступит в качестве ракетоносца, дальнего перехватчика и даже как платформа для запуска космических аппаратов.