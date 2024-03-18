Сборку телевизоров Hyundai, BBK и Toshiba перенесут из Калининграда в Санкт-Петербург

Недавно компания «Телебалт», которая собирает телевизоры Hyundai, BBK, Toshiba и другие, прекратила производство в Калининградской области и планирует перейти к новым мощностям в Ленинградской области. Также стало известно, что компания STI Group, собирающая телевизоры TCL, DEXP, BBK, BQ, Erisson и другие, прекратила производство в Калининградской области и собирается увеличить свои мощности в Подмосковье.

Глава STI Group Кирилл Скворцов объяснил, что компания приостановила производство в Калининграде из-за закрытия морских логистических цепочек и теперь сосредотачивается на расширении производства в Подмосковье. Он также отметил, что инвестиции в новые мощности уже превысили 150 миллионов рублей.

Несмотря на рост интереса к локализации производства, некоторые заказчики вернулись к покупке готовых телевизоров из Китая, возможно, из-за скидок, предоставляемых китайскими заводами. Кроме того, возникают сложности с оплатой компонентов через китайские банки, что может замедлить развитие отечественного производства.