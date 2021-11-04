СБУ обвинила российские спецслужбы в кибератаках на госсайты с 2014 года

По сообщениям пресс-службы ведомства, эти хакеры связаны с российскими спецслужбами. Установлены их личности, перехвачены все разговоры, а также получены доказательства причастности группировки к атакам.

В сообщении пресс-службы СБУ также утверждается, что Armagedon провела с 2014 года более 5 тысяч кибератак и пыталась «заразить» более полутора тысяч правительственных компьютерных систем, в частности, основными целями хакеров был контроль над объектами критической инфраструктуры.

«Украинской спецслужбе удалось поимённо установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети интернет», — сказано в сообщении.